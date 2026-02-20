В Ленинском в ЖК «1-й Донской» построят паркинг

В ЖК «1-й Донской» Ленинского округа возводят паркинг, девелопер — группа компаний ФСК реализует проект под брендом «1‑й ДСК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет три этажа, его площадь составит более 13,3 тыс. кв. м. Оно будет предназначено для размещения 499 автомобилей. Под землей разместят четырехпостовую автомобильную мойку. Проектирование здания осуществила компания «Ферро-Строй».

В состав комплекса войдут девять жилых корпусов, два детских сада, школа и пункт скорой помощи. В 2025 году ГК ФСК ввела в эксплуатацию первые два корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.