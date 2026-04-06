В лесах округа Пушкинский начались противопожарные мероприятия

Специалисты Московского учебно‐опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» приступили к комплексному противопожарному обустройству лесов. Меры предпринимаются заблаговременно — до начала пожароопасного сезона, чтобы максимально снизить риски возгораний и обеспечить оперативную реакцию в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

Работы уже развернулись на территории 3 участковых лесничеств — Красноармейского, Тютчевского и Учебно‐опытного, которые расположены в границах городского округа Пушкинский. Установлены 4 новых шлагбаума и отремонтированы 6 существующих, что поможет ограничить доступ автотранспорта в наиболее уязвимые участки леса. Посетителей встречают 5 информационных аншлагов с призывом «Береги лес от пожара!» — это напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, благоустроены 4 зоны отдыха: обустроенные площадки позволяют минимизировать риски возгорания из‐за неорганизованного пребывания людей в лесу.

В 2026 году в Московском учебно‐опытном лесничестве запланирован масштабный комплекс противопожарных работ. В его рамках будут устроены и содержаться лесные дороги общей длиной 6,4 км. Особое внимание уделят созданию минерализованных полос — специально подготовленных участков без растительности, которые служат естественным барьером для распространения огня. Общая протяженность новых полос составит 125,9 км. Уже существующие полосы общей длиной 123,1 км пройдут прочистку, чтобы сохранить их эффективность в борьбе с пожарами.

Для усиления контроля за доступом в лес установят и будут эксплуатировать 36 шлагбаумов, ограничивающих въезд автотранспорта в периоды повышенной опасности. Параллельно благоустроят 24 зоны отдыха: это позволит сконцентрировать рекреационную нагрузку на специально оборудованных участках и снизить антропогенное воздействие на экосистему. Дополнительно разместят 9 информационных стендов противопожарной тематики.

