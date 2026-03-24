В лесах Подмосковья убрали более 1 тыс. аварийных деревьев
Более 1 тыс. аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
С начала 2026 года специалисты Мособлкомлеса в рамках работы по обеспечению безопасности на территории лесного фонда Подмосковья срубили более 1,4 тыс. аварийных деревьев, которые представляли угрозу для жизни, здоровья людей и сохранности имущества. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Наибольший объем работ провели в Истринском, Волоколамском, Подольском, Сергиево-Посадском и Бородинском лесничествах. Такие мероприятия проводятся в рамках государственного задания, при этом учитываются обращения граждан.
В комитете напомнили, что к аварийным относят деревья, которые имеют опасный наклон, гниль и другие повреждение. Решение о вырубке принимается только после профессиональной оценки.
