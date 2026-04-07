В лесопитомниках Подмосковья вырастили 2 млн сеянцев ели и 6,6 млн сеянцев сосны

Более 8 млн сеянцев ели и сосны вырастили в лесопитомниках Подмосковья
В подмосковных лесопитомниках вырастили около 2 млн сеянцев ели европейской и 6,6 млн сеянцев сосны обыкновенной. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Сеянцы будут использованы в рамках весеннего лесокультурного сезона текущего года.
Также весной в питомниках проведут посевную кампанию — высадят 152 кг семян ели и 128 кг семян сосны. Работы проведут на 4,2 га. Помимо этого вырастят 680 тыс. сеянцев с закрытой корневой системой
