В Люберцах до конца 2026 года завершат благоустройство Кореневского карьера
Фото: [Администрация г.о. Люберцы]
В Люберцах до конца 2026 года завершат благоустройство Кореневского карьера. О ходе работ рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.
«Все запланированные работы по благоустройству Кореневского карьера должны быть завершены до конца 2026 года», - говорится в сообщении ведомства.
Проект обновления территории был разработан при участии жителей. Она будет разделена на несколько зон — для активного отдыха, отдыха у воды, прогулок. Также создадут водный сад, обустроят парковку, установят детские и спортивные площадки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка в Щелково завершится осенью.