Война после развода: главный пристав МО Тагаев объяснил, как заставить бывшего супруга платить алименты

Развод часто превращается в войну, где главное оружие — детские деньги. Бывшие супруги годами не платят алименты не потому, что нет средств, а из мести и обиды. Главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев в преддверии Дня защиты детей рассказал, как работает система с такими должниками и куда идти, если бывший прячется и не платит. Об этом сообщает REGIONS .

Андрей Тагаев объяснил, что личная неприязнь между родителями — одна из главных причин затягивания алиментных выплат. Чтобы решать такие сложные случаи, судебные приставы проводят совместные приемы с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в регионе. Цель — детально разобрать каждое обращение, изучить исполнительное производство и принять исчерпывающие меры. Помощь получают обе стороны: и должникам разъясняют последствия, и взыскателям помогают собрать документы.

По словам Тагаева, такие встречи позволяют проработать самые трудные вопросы, на которые в обычном порядке уходит много времени. Каждый обратившийся может рассчитывать на адресную консультацию. Особенно это важно, когда родитель скрывает доходы, меняет работу или место жительства. Приставы имеют право объявлять должника в розыск, ограничивать выезд за границу и лишать водительских прав. А если злостное уклонение подтверждается — возбуждается уголовное дело.

Главный совет: не ждать годами. Обращайтесь к судебным приставам сразу после того, как бывший супруг перестал платить. Фиксируйте каждый пропущенный платеж, сохраняйте переписку. Чем быстрее начнется исполнительное производство, тем больше шансов, что деньги ребенок получит вовремя.

