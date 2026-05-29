Долг по алиментам от 10 тысяч рублей: водителя оставят без прав и загранпаспорта

Российским алиментщикам приготовиться: лишиться прав и загранпаспорта можно уже при долге в 10 тысяч рублей. Это вдвое ниже порога для других должников. Главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев объяснил, какие санкции грозят неплательщикам и почему даже после 18 лет ребёнка долг никуда не денется. Об этом сообщает REGIONS .

В интервью изданию главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев рассказал о жестких мерах в отношении тех, кто не платит алименты. По его словам, для ограничения выезда за границу достаточно суммы долга от 10 тысяч рублей. Для сравнения: по другим категориям исполнительных производств этот порог составляет 30 тысяч. Кроме того, должника могут моментально ограничить в праве управления транспортными средствами. Алиментщиков чаще других привлекают к административной и даже уголовной ответственности.

Еще одна особенность: в отличие от других взысканий, розыск должника по алиментам инициирует сам судебный пристав-исполнитель — заявление взыскателя не требуется. Если через год местонахождение неплательщика не установлено, пристав разъясняет получателю алиментов право обратиться в суд для признания должника безвестно отсутствующим. В этом случае дети начнут получать пособие по потере кормильца до 18 лет. Но если родитель объявится, он будет обязан вернуть государству все выплаченные деньги.

Важный нюанс: исполнительный лист можно предъявить в течение всего периода, на который назначены алименты (до 18 лет ребенка), а также ещё три года после этого.

