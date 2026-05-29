Акула-призрак, шар смерти и червь в губке: на дне океана нашли больше тысячи новых видов

Исследователи за год наковыряли на дне океана больше тысячи новых видов. Среди них — полупрозрачная акула-призрак со светящимися глазами и плотоядный «шар смерти», который ловит жертву липкими крючками. Ученые говорят: изучать океан дешевле и полезнее, чем лететь к звездам. Об этом сообщает Lenta.ru.

За последний год в глубинах обнаружены тысячи неизвестных науке организмов. Среди хитов: акула-призрак, заснятая в Коралловом море у берегов Австралии на глубине более 800 метров. Она полупрозрачна, а ее глаза светятся — ужас и восторг одновременно.

Еще один монстр — «шар смерти». Это плотоядная губка с крючками, обитающая у Южных Сандвичевых островов на глубине 3601 метр. Она использует липкие выросты, чтобы ловить крошечных ракообразных. Также ученых поразил червь, который прячется глубоко внутри полупрозрачной губки — исследователи впервые видят такие симбиотические отношения.

