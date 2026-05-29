Приоритеты взыскания: какую предельную долю дохода могут забрать на алименты в 2026 году

Алименты в России остаются самой защищенной категорией взыскания. Главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев в интервью REGIONS пояснил, какую предельную долю дохода могут законно списывать с должников в 2026 году.

Разница с другими долгами существенная, пояснил Тагаев. По его словам, если по кредитам, налогам или коммунальным платежам закон разрешает удерживать не более 50% от дохода должника, то для алиментов эта планка поднимается до 70%. Это означает, что даже при наличии нескольких исполнительных производств одновременно деньги в первую очередь направят на содержание ребенка.

Особенность алиментных взысканий еще и в том, что к таким должникам не применяют общие меры социальной поддержки граждан. Кроме того, для них действует расширенный перечень доходов, с которых производятся удержания. В него попадают не только зарплата и пенсии, но и гонорары, дивиденды, доходы от аренды и многие другие поступления.

Таким образом, спрятать деньги от алиментных обязательств становится сложнее с каждым годом. Это подтверждает и недавний случай из Мытищ, где житель попался на сокрытии доходов и выплат при долге по алиментам. Главный судебный пристав МО рассказал, как поймали хитрого должника, и какие у его схемы были последствия.