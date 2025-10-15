В Люберцах открыли новую школу в составе ЖК «Жулебино парк»

В жилом комплексе «Жулебино парк» в Люберцах открылась школа, рассчитанная на 1,5 тыс. мест, ее построила компания «ПИК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В трехэтажном здании общей площадью 17 тыс. кв. м обустроили универсальные и специализированные классы с лабораториями, помещения для продленки, кабинет кулинарии, мастерскую по работе с деревом и металлом, актовый зал, два универсальных спортивных зала и другие помещения. На прилегающей территории созданы комфортные условия для активного отдыха, занятий спортом и учебной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.