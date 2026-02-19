В Люберцах построят новый воспитательно-образовательный комплекс

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы на улице Гоголя продолжается строительство нового воспитательно-образовательного комплекса, в состав которого войдут школа на 1,5 тыс. мест и детский сад на 200 детей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строители ведут армирование стен и колонн блока 6, бетонирование плиты перекрытия 8 блока, кирпичную кладку наружных стен. Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании обустроят учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок со столовой, медицинский блок и библиотечно-информационный центр. В детском саду появятся групповые комнаты с игровыми зонами, спальнями и обеденными площадками. На прилегающей территории разместят спортивные и игровые площадки. Открыть центр планируют 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.