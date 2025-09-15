В Люберцах строители завершили устройство фундамента нового образовательного комплекса

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство образовательного комплекса, рабочие завершили устройство фундамента. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействованы 69 рабочих и семь единиц техники. Ведется бетонирование стен цоколя и первого этажа здания, вынос инженерных сетей. Работы идут по графику», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках государственной программы за счет средств областного бюджета, в состав комплекса войдут школа на 1,5 тыс. мест и детский сад на 200 мест.

Общая площадь объекта превысит 22 тыс. кв. м. В нем разместят учебные классы, мастерские, актовый и спортивный залы, пищеблок, групповые ячейки со спальнями, игровыми и обеденными зонами и не только. На прилегающей территории появятся благоустроенные зоны для занятий спортом и отдыха, игровые площадки и прогулочные зоны, спортивные зоны с турниками и площадка для физкультуры с прорезиненным покрытием. Завершить строительство планируют в 2027 году.

