В Люберцах взяли на контроль установление обстоятельств гибели супругов и ребенка в квартире

Обстоятельства гибели супругов и ребенка в квартире установят в Люберцах

Люберецкая городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств гибели трех человек в городе Дзержинский, 17 марта в квартире на улице Спортивная были обнаружены тела супругов и их трехмесячного ребенка без видимых признаков насильственной смерти. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В ходе осмотра жилья специалисты установили, что оно оборудовано газовой колонкой, которая находилась в неисправном состоянии. Деятельность правоохранительных органов на месте координировал Люберецкий городской прокурор Денис Андреев.

Городская прокуратура также взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.

