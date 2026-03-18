В Люберцах взяли на контроль установление обстоятельств гибели супругов и ребенка в квартире

Люберецкая городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств гибели трех человек в городе Дзержинский, 17 марта в квартире на улице Спортивная были обнаружены тела супругов и их трехмесячного ребенка без видимых признаков насильственной смерти. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В ходе осмотра жилья специалисты установили, что оно оборудовано газовой колонкой, которая находилась в неисправном состоянии. Деятельность правоохранительных органов на месте координировал Люберецкий городской прокурор Денис Андреев.

Городская прокуратура также взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.

