В Люберцах завели дело на москвича, который напал с ножом на супружескую пару

В Люберцах городская прокуратура взяла на контроль расследование дела об убийстве женщины и покушении на убийство мужчины. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел 16 апреля в одной из квартир города. Между бывшим собственником и новыми владельцами произошел конфликт. В ходе разборок злоумышленник нанес супругам множественные удары ножом.

Пострадавшие попытались скрыться от нападавшего и выбежали из дома по направлению к супермаркету. Там очевидцы вызвали на место экстренные службы.

Несмотря на усилия врачей, женщина от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Ее муж был госпитализирован.

Подозреваемого задержали. Им оказался житель столицы в возрасте 56 лет. На него завели уголовное дело. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.