Без автомата: претензию туроператору из-за ЧП нужно отправлять только заказным письмом

Введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) или чрезвычайного положения (ЧП) в стране назначения дает туристам законное право аннулировать путевку и вернуть ее полную стоимость. Член Ассоциации юристов России Иван Курбаков рассказал в интервью РИА Новости, как правильно подать досудебную претензию, в какие сроки туроператор обязан выплатить деньги и что делать, если ЧС застало вас прямо на отдыхе.

Как правильно оформить возврат денег за путевку

Юрист Иван Курбаков подчеркнул, что при объявлении ЧС деньги не возвращаются автоматически — туристу необходимо самостоятельно и официально запустить процедуру.

Для этого нужно направить туроператору досудебную претензию, соблюдая строгие правила:

Способ отправки: Документ следует отослать заказным письмом с уведомлением о вручении по почте либо передать в офис компании лично под роспись (с отметкой о принятии на вашем экземпляре).

Пакет документов: К претензии в обязательном порядке прикладываются копии договора о реализации турпродукта, платежные квитанции или чеки, а также подтверждения введения режима ЧС/ЧП (официальные новостные сообщения, заявления ведомств).

Сроки ответа: На рассмотрение претензии и фактический возврат денежных средств туроператору законодательно отводится 10 дней.

Обязанности туроператора, если ЧС застало вас за границей

Если режим чрезвычайной ситуации или ЧП объявили в государстве, где отдыхающий уже находится, у туроператора возникают жесткие обязательства по обеспечению безопасности граждан:

Эвакуация и логистика: Компания обязана за свой счет организовать безопасное возвращение туриста на родину, включая экстренное изменение маршрутов и переоформление билетов.

Расходы на местах: Все дополнительные затраты на вынужденное проживание в гостинице и питание до момента вылета ложатся на туроператора.

Частичный возврат: По приезде домой турист имеет право потребовать денежную компенсацию за все неоказанные услуги — например, за те дни проживания и экскурсии, которые сорвались из-за режима ЧС.

На фоне юридических нюансов: Таиланд бьет рекорды спроса

Пока эксперты разбирают алгоритмы безопасности, на туристическом рынке фиксируется мощный сдвиг. Спрос на поездки россиян в Таиланд подскочил почти на 40%, в результате чего королевство обогнало все остальные азиатские направления по общему числу прибывающих туристов.

Аналитики отмечают в этом сегменте ярко выраженную сезонность: