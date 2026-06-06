Россияне на застольях чаще всего поют «Конь» «Матушка» и «Катюшу»

На российских застольях и праздниках чаще всего исполняют песни «Конь» группы «Любэ», «Матушка» Татьяны Куртуковой и «Катюша». Об этом сообщила руководитель практики аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.

Музыкальный код россиян

По словам Атаевой, исследование подтвердило наличие так называемого музыкального российского кода. Композиции, которые поют на праздниках, отражают уникальность страны, ее ценности и традиции, передаваемые из поколения в поколение. В числе популярных для коллективного исполнения она выделила народные и казачьи песни, а также композиции Кадышевой, Зыкиной, Бабкиной, патриотические и песни советской эстрады.

Статистика пения на праздниках

Атаева подчеркнула, что на застольях и праздниках поют 64% россиян, что демонстрирует активное использование музыкальной культуры в повседневной жизни и на семейных мероприятиях.

Лидеры музыкального самосознания

Самыми популярными композициями для совместного исполнения стали:

«Конь» — группа «Любэ»

«Матушка» — Татьяна Куртукова

«Катюша» — народная и советская песня

Эксперт отметила, что эти песни стали символом музыкального национального самосознания и патриотизма.