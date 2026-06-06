В России выявили новую схему мошенничества: аферисты рассылают опасные ссылки на видеоконференции
KP.RU: мошенники начали рассылать письма со ссылками на видеоконференции
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Прокуратура Москвы сообщила о новой схеме мошенничества, связанной с видеоконференциями. Как передает KP.RU, аферисты начали рассылать потенциальным жертвам письма, в которых содержатся ссылки на онлайн-встречи. Чаще всего такие сообщения приходят россиянам в мессенджере «Макс».
Отмечается, что злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и приглашают человека посетить видеоконференцию. В процессе общения они убеждают жертву снять все деньги со счетов и передать их курьеру, который приедет по адресу.
Правоохранители призывают граждан быть бдительными: не открывать подозрительные сообщения, не переходить по ссылкам из писем и сообщений в социальных сетях, не перезванивать по незнакомым номерам. В случае, если поступает приглашение на видеоконференцию от якобы правоохранителей — нужно немедленно прекратить общение и связаться с официальными органами по известным номерам.
Ранее пранкеры Вован и Лексус сообщили, что мошенники научились обходить популярную «проверку на доверие».