В Лобне для участников СВО провели экскурсию по фабрике

В Лобне на фабрике современной выпечки «Пастричи» в рамках проекта «Промтуризм» прошла экскурсия для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках мероприятия посетители увидели производственные процессы, этапы приготовления продукции, узнали о ее истории и развитии и не только. Предприятие работает в городе с 2011 года, продукцию компании можно встретить в магазинах по всей России.

Отметим, что экскурсии на производствах для участников СВО в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» проводятся по инициативе правительства Московской области при поддержке промышленных предприятий региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.