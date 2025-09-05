В Лобне пройдет суперфинал Кубка Карякина по шахматам

В воскресенье, 7 сентября, в Парке культуры и отдыха города Лобня организуют суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам, который проходит при поддержке партии «Единая Россия», зарегистрироваться для участия могут все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

В программе соревнования, турниры среди ветеранов, команд детских домов и школ-интернатов, ветеранов специальной военной операции, а также интерактивные шахматные викторины для зрителей. Подать заявку и ознакомиться с подробной информацией о турнире можно на официальном сайте Федерации шахмат Московской области, очная регистрация начнется в 10:00 в парке. Фестиваль завершит сеанс одновременной игры, в рамках которого гроссмейстер Сергей Карякин сыграет с лучшими юными шахматистами. Сеансы и мастер-классы проведут приглашенные гроссмейстеры, комментатором выступит международный гроссмейстер Мария Фоминых.

Победители и призеры всех турниров получат кубки, медали и эксклюзивные подарки. Трем шахматным федерациям городских округов Подмосковья, которые привезут на суперфинал наибольшее количество участников, Федерация шахмат региона выделит гранты на инвентарь и ценные подарки. Кроме того, наиболее активные общеобразовательные школы региона получат путевки в детские лагеря «Артек» и «Орленок», для представителей других регионов предусмотрены денежные гранты.

В сообщении напомнили, что в Подмосковье реализуют партийный проект «Детский спорт», который направлен на подготовку сильных спортсменов и развитие массового спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+