В Лобне вынесли приговор в отношении мужчины, избившего посетителя кафе

Лобненский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летнего мужчины, которого признали виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в марте 2026 года в кафе, расположенном на Букинском шоссе. Там осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения, когда в ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес одному из посетителей удары стеклянным стаканом по лицу и множественные удары по телу. В результате у потерпевшего был удален один глаз.

Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.