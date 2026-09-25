Мособлдума: Около 50 предприятий машиностроительной отрасли работает в Подмосковье
Брынцалов рассказал о развитии машиностроительной отрасли в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Около 50 средних и крупных предприятий машиностроительной отрасли работает в Подмосковье. Об этом в преддверии Дня машиностроителя сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«Машиностроение — одна из ключевых отраслей экономики Подмосковья. Сегодня эта высокотехнологичная сфера требует особого внимания и поддержки, и в нашем регионе работа в этом направлении ведется», — сказал он.
Так, предприятия Подмосковья могут рассчитывать на налоговые преференции, льготную аренду земли и субсидии.
Многие машиностроительные предприятия Подмосковья входят в Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России. Такие компании ведут профориентационную и просветительскую работу, популяризируют донорство, передают помощь в зону СВО.
Поддержка средних и крупных предприятий соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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