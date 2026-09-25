В Подмосковье услугой по компенсации за домашний телефон воспользовались более 54 тыс. раз

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 54 тыс. электронных заявлений на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Другое», для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Внедренный в нее искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы.

Компенсация доступна ветеранам труда или военной службы при достижении ими пенсионного возраста, ветеранам труда предпенсионного возраста, лицам без группы инвалидности, награжденным медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.