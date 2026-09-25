Приставы разыскивают 11-летнюю девочку, которую увезли в секту

Розыском 11-летней девочки занимаются судебные приставы. Ребенка вывезли к сторонникам «Царской империи». Ее отец и мать ограничены в родительских правах. Суд постановил передать девочку органам опеки, но родители исчезли, забрав дочь с собой. Об истории RT рассказала старшая сестра ребенка.

По ее словам, она пыталась уберечь девочку от влияния религиозной группы. Мать сестер вошла в «Царскую империю» в 2023-м. У сестер общая мать, но отцы у них разные. Жизнь ребенка шла в условиях, опасных для здоровья. Девочка не училась в школе, не контактировала с ровесниками, оставалась без медицинской помощи. Вокруг нее царила антисанитария, а одежду она носила чужую и не по размеру. СМИ приводят слова матери о том, что та спасает себя и дочь от близкого конца света и динозавров. Есть предположение, что сейчас ребенок находится в Ульяновской области рядом с адептами организации.

Подробности выяснил телеграм-канал RT. Мать перевела дочь на домашнее обучение, а затем начала общаться со знакомой, которая уже состояла в религиозной группе. Позднее эта женщина стала жить у семьи.

Через некоторое время старшая сестра заметила перемены: в семье вводились жесткие правила и пищевые запреты. Она старалась донести до матери девочки, что та оказалась в секте, но та не реагировала. Еще через год семья сменила Вологодскую область на Ульяновскую, подчинившись призыву главы «Царской империи».

Сестра обращалась и к силовикам, и в опеку, а позже сама отправилась посмотреть на общину. По ее рассказу, организация выкупила несколько домов, там проживало много людей, спальные места стояли в два яруса.

Кроме 11-летней девочки, в «Царской империи», вероятно, живут и другие дети. При посещении сестра сама видела ребенка, который, по ее описанию, выглядел напуганным и выглядывал из-за угла. Старшая сестра подала иск: она хочет ограничить родителей девочки в правах и забрать ребенка к себе. В феврале семья исчезла.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе нашли сбежавшую из дома 16‑летнюю школьницу.