Дорожники Подмосковья очистили знаки от граффити и незаконной рекламы в пяти округах

Специалисты Мосавтодора привели в порядок дорожные знаки на семи региональных дорогах в пяти округах Подмосковья, работы провели в рамках мероприятий по летнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, дорожники очистили от вандальных надписей очистили знаки на Звенигородском шоссе в городе Голицыне Одинцовского округа, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном. Кроме того, работы прошли на улице Московской в городе Фрязине, на Западном объезде Сергиева Посада и на улице Советской Конституции в городе Ногинске.

Помимо этого, специалисты убрали незаконную рекламу со знаков на проспекте Красной Армии в городе Сергиевом Посаде и на улице Парковой в городе Долгопрудном.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.