В Московской области с начала года обследовали более 65 тыс. земельных участков

Земельные инспекторы Подмосковья с начала 2026 года проверили более 65 тыс. участков. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Лидерами по числу обследованных участков стали Раменский округ, Волоколамск и Можайск. В них проверили более 7 тыс., свыше 4,1 тыс. и порядка 3,7 тыс. участков соответственно.

До конца года в регионе планируется проверить соблюдение законодательства еще как минимум на 30 тыс. участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.