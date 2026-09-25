Уже более 450 котельных Подмосковья передают данные в систему «ЖКХ-контур» по новым приборам учета

В Московской области уже 454 котельные передают данные по новым приборам учета в информационную систему «ЖКХ-контур Подмосковья». Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

«В этом году 454 котельные передают данные в ЖКХ-центр и цифровой двойник инфраструктуры региона — ГИС МО „Инженерные сети“. Теплосчетчики показывают, сколько гигакалорий тратится на подогрев кубометра воды. Датчики подпитки позволяют увидеть утечку до того, как она превратится в порыв», — рассказал глава министерства Сергей Воропанов.

Всего в этом году планировалось перевести на новый формат работы 408 котельных. В результате план был перевыполнен.

Установка таких датчиков является частью системного подхода к цифровизации инфраструктуры Подмосковья, что соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье к зиме подготовили около 3 тыс. котельных и 11 тыс. км теплосетей.