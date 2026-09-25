Искусственный интеллект против рака: почему одной вычислительной мощности пока что недостаточно

Крупные технологические компании все чаще заявляют, что искусственный интеллект способен приблизить победу над раком, однако онкологи считают такие обещания слишком смелыми, пишет The Guardian. ИИ уже используется для диагностики, анализа снимков, поиска лекарственных мишеней и подбора лечения, но специалисты подчеркивают: рак представляет собой множество разных заболеваний, поэтому одного универсального «лекарства от рака» ждать не стоит.

Радиолог клиники Mayo Аджит Гоенка, например, разрабатывает алгоритмы для раннего обнаружения рака поджелудочной железы. Его команда показала, что машинное обучение может замечать на КТ признаки будущей опухоли еще до клинического диагноза, даже когда снимок выглядит нормальным для врача.

В Европе проект EUcanAI под руководством нейропатолога Феликса Зама пытается ускорить диагностику опухолей мозга. В перспективе ИИ сможет быстрее объединять данные биопсии, генетического анализа и снимков, чтобы предложить возможные варианты терапии прямо во время лечения пациента. Однако такие системы пока в основном проходят испытания и не стали обычной клинической практикой.

Глава компании Anthropic Дарио Амодей предполагал, что многие болезни удастся победить в течение десятилетия, а глава OpenAI Сэм Альтман связывал такой прогресс с ростом вычислительных мощностей. Но врач и исследователь Эмилия Яворски из Future of Life Institute отмечает, что спустя 13 лет развития ИИ в разработке лекарств пока нет ни одного препарата, который прошел весь путь от ИИ-поиска до полноценного одобрения и широкого клинического применения.

Специалисты считают, что главная польза ИИ в ближайшее время будет не в «чудесном лечении», а в более ранней диагностике, ускорении исследований, персонализации терапии и расширении доступа к качественной онкологической помощи. Сам ИИ способен предложить множество гипотез, но проверить их в лаборатории и на пациентах все равно должны люди.