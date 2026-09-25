В Химках по просьбам жителей маршрут № 44Л продлили до деревни Поярково

В городском округе Химки с 28 сентября на маршруте № 44Л «Лунево — МЦД Лобня» продлят движение автобусов до деревни Поярково, изменения внесли по просьбам местных жителей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Нововведение позволит обеспечить беспересадочную транспортную связь от деревни Поярково до поселка Лунево. На маршрут выйдут два автобуса малого класса, который будут выполнять 24 рейсов в день. Первый рейс от остановки «Поярково» будет отправляться в 5:54, последний от остановки «станция МДЦ Лобня» — в 20:30.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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