В Лобне задержали курьера мошенников, обманувших местную жительницу на 200 тысяч рублей

В Лобне задержали 34-летнего москвича, который выполнял роль курьера мошенников, похитивших у женщины 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Местной жительнице позвонил якобы сотрудник телекоммуникационной компании, который попросил ее паспортные данные для «продления договора обслуживания». Женщина сообщила эту информацию.

На следующий день ей позвонил якобы полицейский. Он заверил жительницу в том, что мошенники пытаются похитить ее деньги. Чтобы предотвратить это, женщине якобы нужно было следовать указаниям представителей Центробанка и ФСБ. Те, в свою очередь, убедили гражданку снять со счетов свои сбережения и передать их курьеру.

Женщина отдала таксисту 200 тысяч рублей и пообещала завтра передать еще. По дороге домой она зашла в отдел полиции, чтобы уточнить, работает ли там позвонивший ей сотрудник. Правоохранители сообщили жительнице, что она стала жертвой мошенничества.

Курьера аферистов задержали. Выяснилось, что он причастен к совершению двух аналогичных преступлений в том же городском округе. Общая сумма причиненного ущерба превысила миллион рублей. Сейчас мужчина под стражей. Устанавливаются его соучастники.