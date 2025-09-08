В Лобне запустят новое производство кондитерских изделий

Компания «Столичные поставки» из подмосковной Лобни завершила реконструкцию объекта, где запустит производство шоколада и продуктов с его содержанием, проект получил поддержку областного Фонда развития промышленности. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в проект шоколадного производства компании «Столичные поставки» составил около 240 млн рублей. Более 60% этой суммы – или 150 млн рублей, компания получила в рамках льготного займа регионального ФРП», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на производстве создадут более 20 рабочих мест, первую продукцию планируют выпустить до конца сентября. Производственная мощность предприятия в общей сложности составит 1 тыс. тонн шоколадных изделий ежегодно. Напомним, что ознакомиться с программами фонда можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.



