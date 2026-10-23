В Можайском откроется подстанция скорой медицинской помощи

В Можайском округе в селе Поречье г отовится к открытию подстанция скорой медицинской помощи, рассчитанная на три бригады в смену, она повысит доступность экстренной медицинской помощи для жителей района и обеспечит своевременную помощь тем, кто в ней нуждается. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект возвели по технологии модульного строительства в рамках областной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В одноэтажном здании общей площадью более 500 кв. м разместятся медицинская часть для оказания неотложной медицинской помощи, оперативная часть с диспетчерской, бытовые помещения. На прилегающей территории выполнено комплексное благоустройство, обустроено парковочное пространство, боксы для ремонта спецтехники.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.