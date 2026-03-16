В Лосино-Петровском начали проверку после того, как школьник ударил сверстника ножом

В Лосино-Петровском началась проверка после конфликта между школьниками. Ее проводит Щелковская городская прокуратура, передает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел 16 марта. Двое семиклассников поссорились по дороге в школу. В ходе конфликта один из школьников ударил оппонента ножом.

Пострадавшего госпитализировали и оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.