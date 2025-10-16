В Лотошино обновят детскую школу искусств

В 2026 году на улице Центральная в городе Лотошино проведут капитальный ремонт Лотошинской детской школы искусств. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В течение 2026 года мы проведем работы по обновлению здания школы искусств — ремонтные работы охватят все основные аспекты здания: фасад, кровлю, внутренние стены, инженерные коммуникации, а также учебные кабинеты», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, в учреждение также закупят новую мебель и музыкальное оборудование. Сейчас подрядчик проводит подготовительный этап работ, площадь здания составляет 827,1 кв. м. Школу обновят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.