Губернатор Воробьев рассказал, как будет работать новый бассейн в Монино

В Монино городского округа Щелково жителям будет доступен новый бассейн. Об этом в ходе «Прямого разговора» на телеканале «360» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Житель городского округа Щелково Владимир Зеленин, который тренирует участников проекта «Активное долголетие» поинтересовался, смогут ли жители плавать в нем и проводить тренировки для представителей старшего поколения.

«Богатая история у этого бассейна, я слышал, что и Юрий Гагарин, и Герман Титов тренировались там. Что касается его новой реализации, до конца года мы откроем бассейн в Монино», — сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

По его словам, активным долголетам обязательно предоставят время для занятий. Он добавил, что в этом году был достроен и стадион регби, где также занимаются дети. Воробьев также поблагодарил тренера за занятия со старшим поколением. Губернатор отметил, что движение объединяет активных по жизни людей, которые совершают много добрых дел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.