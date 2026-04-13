В Лыткарине прокуратура помогла восстановить пенсионные права инвалида

Прокуратура города Лыткарино провела проверку и помогли восстановить пенсионные права местной жительницы, которая является инвалидом II группы. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в декабре 2022 года женщина уволилась из коммерческой организации, однако, продолжала числиться работающей на данном предприятии. В результате пенсионные выплаты она получала не в полном объеме. В связи с этим городская прокуратура обратилась в суд с иском об установлении факта прекращения трудовых отношений и обязании произвести корректировку сведений персонифицированного учета. Люберецкий городской суд удовлетворил требования.

