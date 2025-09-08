В Лыткарино в 2025 году проведут 18 мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения

В Лыткарино в 2025 году проведут 18 мероприятий по модернизации объектов системы теплоснабжения. В округе активно ведется подготовка к отопительному сезону.

В том числе работы проведут на 13 участках сетей протяженностью 4,2 км, четырех ЦТП и одной котельной. Изменения почувствуют более 47 тыс. жителей.

Особое внимание уделяется исправности инженерных систем отопления. В центральной городской котельной капитально ремонтируют котел № 2 мощностью 60 МВт. Работы планируется завершить до 15 сентября.

«Здесь проведена полная замена трубной части, устанавливаются современные сетевые насосы, внедряется новая система газоснабжения с автоматическим регулированием», – рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Кравцов.

Одним из важнейших этапов станет капремонт теплотрассы на Парковой улице протяженностью более 1 км. Участок свяжет две основные городские котельные в единую сеть.

Все 332 многоквартирных дома Лыткарино получили паспорта готовности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел котельную Подольска после реконструкции.