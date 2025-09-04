Губернатор Подмосковья осмотрел котельную Подольска после реконструкции

В Подольске завершили реконструкцию котельной на улице Ульяновых, которая обеспечивает теплом 15 тыс. жителей микрорайона Парковый и обслуживает 63 дома, две школы, два детских сада и институт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки проверил готовность объекта.

«Хочу поблагодарить всех наших специалистов. Эта большая работа касается всех микрорайонов Подольска. Она предполагает и замену котельных, и модернизацию ЦТП, и установку индивидуальных тепловых пунктов — для того, чтобы в случае низких температур при прохождении зимнего сезона подача тепла была стабильной», — сказал губернатор.

Он отметил, что при поддержке президента России Владимира Путина в регионе проводится работа по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Представитель компании-подрядчика, генеральный директор АО «Мытищинская Теплосеть» Андрей Осин отметил, что на котельной в Подольске заменили один котел, насосные группы, поставили новую станцию химводоподготовки, сделали систему автоматизации, диспетчеризации, вывели все параметры с данного теплового источника и не только. По его словам, сейчас идет процесс передачи объекта заказчику — администрации округа.

Система теплоснабжения муниципалитета является одной из крупнейших в Подмосковье, общий объем инвестиций по программе на 2024–2026 годы превышает 3 млрд рублей. После ее реализации улучшится качество услуг для более 170 тыс. жителей.

В Подольске также завершается реконструкция котельных на улице Победы и на Заводской улице. В 2026 году здесь капитально отремонтируют котельную ПЭМЗ на улице Большая Серпуховская. Рабочие также занимаются установкой цифровых датчиков, которые позволяют Единому центру управления ЖКХ Подмосковья в режиме реального времени следить за ситуацией на объектах.

В этом году продолжается модернизация 23,3 км теплосетей, в том числе в микрорайонах Ново-Сырово, Шепчинки, Межшоссейный, Центральный, Весенняя и Парковый. На всех участках работ на специальных баннерах размещаются OR-коды, чтобы жители могли ознакомиться с актуальным статусом каждого объекта.

