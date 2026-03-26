В Лыткарине вынесли приговор по делу о краже техники у пенсионерки

В Лыткарине вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о краже цифровой техники у пожилой женщины, возбужденном в отношении 43-летнего мужчины по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в ноябре 2025 года подсудимый отжал створки окна и незаконно проник в одну из квартир на первом этаже многоквартирного дома в Лыткарине. Из спальни он похитил планшет и мобильный телефон на общую сумму 18 тыс. рублей. Его приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

