В Лыткарино завершилось строительство новых очистных сооружений. Об итогах работ рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Существующие очистные сооружения работали с 1948 года и серьезно устарели. Новый комплекс очистных заменит изношенные линии и обеспечит мощности для роста населенного пункта. Так, мощность объекта может увеличиться до 40 тыс. кубометров в сутки.

Общая площадь сооружений составляет более 15 тыс. кв. м. Объект уже получил заключение о соответствии проекту. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до 2029 года в регионе планируется построить более 200 очистных сооружений.