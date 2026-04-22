Блейк Лайвли раскрыла, во сколько ей обошелся скандал с Джастином Бальдони

По словам Лайвли, она лишилась $300 млн из-за того, что она называет «клеветнической кампанией» со стороны режиссера. Актриса уверена, что особенно вред ее репутации нанесли оскорбления Бальдони, который позволял себе называть ее «стервой» и «безвкусной». Эти заявления, по ее мнению, напрямую повлияли на упадок ее доходов и возможностей для развития карьеры.

Напомним, что конфликт начался после того, как Лайвли публично обвинила Бальдони в домогательствах на съемочной площадке. Режиссер, в свою очередь, попытался опровергнуть ее заявления и заявил, что актриса устроила травлю, чтобы отобрать у него права на экранизацию второй части популярного романа. Однако в итоге обе стороны остались ни с чем: автор книги, впечатленная громким скандалом и не желая пятнать свое имя, отказалась сотрудничать с кем-либо из них.

