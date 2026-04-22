Детский сад на улице Ильича открыли после капремонта в Чехове
В Чехове открыли после капремонта детский сад № 4
Открытие детского сада № 4 после капитального ремонта состоялось в Чехове. Учреждение расположено на улице Ильича, передает Министерство строительного комплекса Московской области.
Детский сад № 4 является одним из самых старых в городе — он был построен в 1964 году. Здесь действует шесть групп более чем на 100 воспитанников.
Объект был отремонтирован в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
В ходе работ в здании привели в порядок фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации и сантехнику, установили новые окна и двери. Также для учреждения закупили новое оборудование и мебель.
