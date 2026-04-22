Серебро из Шеффилда: уникальный кубок XIX века продают в Одинцове

На одной из городских досок объявлений в Подмосковье появилось предложение, от которого у ценителей антиквариата может перехватить дыхание. Как пишет REGIONS , редкий серебряный кубок конца XIX века выставлен на продажу в Одинцове. Цена вопроса — 480 тыс. рублей.

Трофей изготовлен из серебра 925 пробы. Весит артефакт внушительные 1,7 кг, а его высота достигает 48 см. Кубок был вручен победителю престижных соревнований по спортивной ходьбе на дистанцию 2 мили. Случилось это в 1899 году.

Особую значимость предмету придает место его создания — английский город Шеффилд, который веками считается историческим центром металлообработки и серебряного дела. Авторство принадлежит компании Atkin Brothers. Эта мастерская с репутацией, уходящей корнями в середину XVIII века, поставляла изделия как для лондонских торговых домов, так и для частных клиентов по всему миру, неизменно соблюдая высочайшие стандарты ювелирного искусства.

Коллекционер и антиквар Виктор Молочников в комментарии для REGIONS отметил, что для собирателя подобный кубок — это не просто антиквариат, а живая история спортивных традиций и ювелирного мастерства прошлого. По его словам, ключевым фактором, повышающим ценность лота, является наличие подлинных сопроводительных материалов.

Именно совокупность артефактов делает предмет не просто дорогим сувениром, а настоящим музейным экспонатом с доказанной историей. В комплекте с кубком идут оригинальные документы о происхождении, фотографии чемпиона с наградой и исторические справки о самих состязаниях и мастерской Atkin Brothers.

Продавец, проживающий в Одинцове, готов организовать личный осмотр кубка для серьезных покупателей. По его словам, он ищет не просто покупателя, а человека, который оценит историческую значимость предмета и обеспечит ему достойное хранение. Это не тот экспонат, который стоит прятать в сейф, — он создан, чтобы им восхищались.

Эксперты рынка антиквариата полагают, что при наличии полной документации и хорошем состоянии кубок может со временем только расти в цене. Особенно учитывая растущий интерес к спортивной истории и к английскому серебру викторианской эпохи. Шеффилдское серебро конца XIX века на международных аукционах стабильно показывает положительную динамику, а подтвержденное происхождение предмета может увеличить его стоимость в несколько раз при перепродаже.

