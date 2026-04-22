Простые советы РЭО: как стать экологичнее ко Дню Земли

22 апреля планета отмечает Всемирный день Земли, учрежденный Организацией Объединенных Наций. К этому событию Российский экологический оператор опубликовал полезный чек-лист, состоящий из простых советов, которые помогут каждому человеку жить экологичнее.

Рекомендации включают переход на многоразовые принадлежности: бутылки, кружки, пищевые контейнеры, тканевые сумки-авоськи. Нужно привыкнуть выключать свет, уходя из помещения, и закрывать воду, когда чистишь зубы или принимаешь душ. Рекомендуется сортировать отходы дома и на работе. Наконец, желательно воздерживаться от необдуманных покупок и лишний раз задуматься о целесообразности покупки вещей.

Пресс-служба РЭО подчеркнула, что забота о планете начинается с мелочей, доступных каждому. Важно донести эту простую истину до широких слоев населения. Те, кто уже придерживается экологичного образа жизни, приглашаются поделиться этими привычками с близкими и знакомыми. Ведь будущее планеты зависит от поведения каждого отдельного человека.

Накануне Дня Земли в школах России прошли специальные уроки «Разговоры о важном», посвященные экологическим привычкам. Их послушало около 18 миллионов школьников.