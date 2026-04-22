В Подмосковье приступили к ремонту региональных и муниципальных дорог

В Подмосковье начался ремонтный сезон на региональных и муниципальных дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтные работы проводятся на 12 участках региональной сети в 10 округах. Специалисты фрезеруют старое покрытие, проводят замену бортового камня и приводят в порядок канализационные колодцы.

На муниципальной сети работы ведутся на 89 дорожных участках в 29 округах. В том числе ремонтируют улицу Толмачева в Ивантеевке, Федотовскую улицу в Воскресенске, участок дороги в микрорайоне Заречный в Подольске.

Всего в рамках ремонтного сезона в регионе планируется привести в порядок покрытие на 1,4 тыс. дорожных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорожные службы региона были переведены на весенний режим работы.