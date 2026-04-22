«ООН служит сатане»: самое шокирующее пророчество сербского старца, которое сегодня звучит иначе

Архимандрит Фаддей Витовницкий, скончавшийся в 2003 году в возрасте 88 лет, оставил после себя множество духовных наставлений и пророчеств, многие из которых уже сбылись. Он предвидел распад Югославии, трагедию Косово и предупреждал, что «с запада снова придут». Но среди всех его откровений есть одно, которое даже спустя десятилетия вызывает оторопь и ожесточенные споры. Речь идет о его словах, записанных в книге «Духовные поучения», касающихся Организации Объединенных Наций — структуры, призванной, казалось бы, служить миру и безопасности во всем мире, передается в материале РИА Новости .

«Я был крайне удивлен, когда узнал…»

«Я был крайне удивлен, когда узнал, что ООН на самом деле служит сатане. Значит, они молятся сатане. Существует особый ритуал», — это заявление сербского подвижника, человека, проведшего жизнь в молитве и уединении, звучит как гром среди ясного неба. Что мог иметь в виду старец, живший вдали от большой политики, но чьи слова о глобальных процессах сегодня, в 2026 году, обретают зловещую актуальность?

Фаддей не просто бросил обвинение. Он выстроил целую эсхатологическую цепочку, в центре которой находится ООН. По его словам, именно эта организация станет инструментом прихода к власти того, кого в христианской традиции именуют Антихристом.

«Перед концом света Антихрист будет председателем ООН, властителем мира. В Женеве перед войной содружество народов не выбирало председателя, только секретаря. Председатель будет первым и последним, поэтому торопятся объединить весь мир, особенно американцы», — пророчествовал архимандрит.

Почему именно ООН?

Старец объяснял свою позицию через призму духовной борьбы. Он видел, как глобализация и стремление к единому мировому правительству, активно продвигаемые, по его мнению, Западом и США, ведут к стиранию национальных и религиозных идентичностей.

«Православные, смиренные и кроткие души, непрестанно молятся Богу о том, чтобы Он предотвратил зло, поэтому православие преследуется, а мы этого не осознаем», — говорил он, связывая гонения на веру с глобальными планами по построению нового мирового порядка.

В его понимании ООН была не миротворцем, а архитектором этого порядка, который неизбежно приведет к воцарению единого лидера, чья власть будет основана не на любви, а на обмане и силе.

Взгляд из 2026 года

Сегодня, когда мир охвачен конфликтами, а авторитет международных институтов падает, пророчество Фаддея Витовницкого воспринимается не как бред сумасшедшего, а как мрачное предупреждение. ООН часто критикуют за неспособность предотвратить войны, за бюрократию и обслуживание интересов великих держав. Не превратилась ли организация, созданная для предотвращения «ужасов войны», в площадку, где эти войны лишь откладываются или переформатируются?

Сербский старец не оставил инструкций, как противостоять этому. Он лишь указал на корень проблемы, который, по его мнению, лежит не в политике, а в духовной сфере.

«Жизнь здесь, на земле, — непрестанная физическая и умственная борьба. Война возникает сначала в мыслях, а когда уже не выдерживаем мысленной войны, тогда сводим счеты друг с другом», — учил он.

Возможно, именно в этом и кроется главный ключ к пониманию его самого скандального пророчества: настоящая битва идет не в залах заседаний, а в сердцах и умах людей. И пока она проигрывается, любые организации, даже с самыми благими целями, рискуют стать орудием в руках тех, кто стремится не к миру, а к власти.