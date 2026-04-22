Более 18 миллионов школьников изучили основы циклической экономики

Российский экологический оператор поддержал всероссийские школьные уроки «Разговоры о важном», посвящённые теме правильного обращения с отходами. Специальные занятия под названием «День Земли — каждый день» и охватили учеников 1–11-х классов по всей стране.

Ребята узнали базовые принципы циклической экономики, важность разумного потребления, правила сортировки мусора и повторного использования ресурсов. Дети выяснили, какие материалы пригодны для переработки и зачем нужно сортировать отходы. Уроки проводились в игровой форме: школьники выполняли интерактивные задания и осваивали полезные экологические привычки.

Ярким моментом урока стала командная игра «Экоактивити», в ходе которой учащиеся объясняли друг другу экологические термины различными способами — словесно, жестами или с помощью рисунков.

Гендиректор РЭО Ирина Тарасова отметила, что воспитание экологической культуры необходимо начинать с раннего возраста. В нынешнем учебном году уроки «Разговоры о важном» по экологической тематике посетило свыше 18 миллионов школьников из более чем 40 тысяч школ. Молодежь должна ясно понимать, как их повседневные выборы влияют на окружающую среду. Задача сегодняшнего дня — не только модернизировать инфраструктуру, но и прививать устойчивую культуру обращения с отходами.

Занятия «Разговоры о важном» проходят еженедельно во всех российских школах и поднимают важнейшие жизненные темы современного россиянина.