Регионы готовятся к майским праздникам: усиливается вывоз мусора

В преддверии майских каникул традиционно растет количество бытового мусора. В обычное время в федеральный сервис «РЭО Радар» поступает около 700 жалоб на плохую уборку отходов. В праздничные дни количество обращений вырастает примерно на треть — в прошлом году, например, число жалоб увеличилось почти вдвое и составило около тысячи.

Чтобы избежать скопления мусора и появления стихийных свалок, региональные операторы заранее меняют графики вывоза отходов, увеличивая частоту рейсов.

Сервис «РЭО Радар» предназначен для фиксации любых нарушений в сфере обращения с отходами. Граждане могут круглосуточно отправлять жалобы через сайт или звонить по бесплатному номеру горячей линии: 8 (800) 551-31-20. Все поступающие сообщения оперативно передаются в регионы для немедленной реакции и устранения нарушений.

Через сервис можно пожаловаться на следующие случаи:

•Задержки вывоза мусора;

•Ухудшение состояния контейнерных площадок;

•Возникновение несанкционированных свалок;

•Незаконную утилизацию отходов;

•Проблемы с эксплуатацией полигонов;

•Запахи и загрязнение воздуха;

•Недостаточное количество контейнеров для раздельного сбора.

Пресс-служба РЭО подчеркнула, что майские каникулы традиционно собирают россиян на дачах, в лесах и парках, у водоемов и дома. Соответственно, неизбежно увеличивается количество мусора. Государственные службы принимают все необходимые меры, чтобы не допустить ухудшения экологической ситуации. Вместе с тем ведомство напоминает, что чистый воздух и вода начинаются с личной ответственности каждого человека.