Губернатор Воробьев рассказал, какие очистные сооружения запустят в Подмосковье

До конца 2025 года в Подмосковье запустят новые очистные сооружения в Солнечногорске, Лыткарино, Богородском, Зарайске, в планах до 2029-го построить еще 20. В регионе реализуют масштабную программу модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Губернатор Московской области Андрей Воробьев заслушал доклад о том, как продвигаются работы.

«С 2018 года по настоящее время мы построили 15 очистных сооружений, что очень важно для каждого округа. Также у нас в работе еще 11, которые охватывают крупные города, где живет большое количество людей. Наша задача построить их с соблюдением всех технологий в следующие два-три года. Это и Дубна, и Сергиев Посад, Истра и другие населенные пункты. Программа дополняется – в перспективе планируем добавить строительство еще 11 очистных сооружений в Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Раменском и других округах», – сказал губернатор.

Работы в Богородском и Зарайске, которые проходят по региональной госпрограмме, почти завершили. До конца года планируется ввести в эксплуатацию объекты в Лыткарино и Солнечногорске (в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экологическое благополучие»). В работе находятся девять ОС в Коломне, Сергиево-Посадском, Кашире, Одинцовском (Звенигород), Истре, их введут в эксплуатацию в 2026-м. Сдать объекты в Дубне и Серпухове планируют в 2027-м, в Можайском и Наро-Фоминском (Апрелевка) – в 2028-м.

В этом году рабочие приступят к проектированию очистных сооружений в муниципалитетах Орехово-Зуевский, Дмитровский, Павлово-Посадский, Электросталь, Клин, Раменское, Наро-Фоминский, еще четырех – в 2026-м. Они появятся в округах Истра (Дедовск, Павловская Слобода), Жуковский и Ступино до 2029 года.

Губернатор проверил готовность новых очистных сооружений в деревне Осипово под Солнечногорском, которые охватят 418 многоквартирных домов, 46 соцобъектов т более 10 промышленных предприятий. Работы планируют завершить к концу года.

«Мы понимаем, насколько также важны и подводящие сети к очистным. Здесь уже заменили 1,2 км, необходимо еще порядка 2 км. От старых очистных сооружений (не только здесь, но и в других локациях) остаются иловые поля. Поэтому на втором этапе проводят осушение, сжигание ила по современным технологиям. В Осипово эта работа будет реализована в следующем году», – добавил Воробьев.

По словам губернатора, в регионе также работают над модернизацией водозаборных узлов и систем водоснабжения, на эту программу на следующие три года выделили порядка 4,5 млрд рублей.

