Намибия намерена внедрять российские технологии сортировки отходов

Представители Российского экологического оператора провели рабочие консультации с руководством города Виндхук — столицы Намибии. Зарубежные партнеры высказали намерение использовать российские технологии в области обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла.

Переговоры прошли с участием российской компании Smart Recycling и Минприроды России. Стороны обсудили возможные направления взаимодействия, в частности, рассматривают возможность применения российских технологических решений для сортировки и переработки отходов.

Пресс-служба РЭО подчеркнула, что российская сторона совместно с городом Виндхук и компанией Smart Recycling приступит к проработке совместного проекта в сфере обращения с отходами. Россия остается открытой к диалогу с государствами, заинтересованными в сотрудничестве, поскольку вопросы экологии являются всеобщей ответственностью.