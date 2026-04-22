Жизнь на Марсе все-таки есть? NASA нашли новые сложные организмы на Красной планете

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе ранее неизвестные органические соединения, которые считаются основой для возникновения жизни, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Ученые нашли сложные молекулы, включая соединения с азотом, несколько напоминающие структуры ДНК, а также бензотиофен — вещество, которое часто попадает на планеты с метеоритами.

«Мы теперь знаем, что на Марсе сохранились сложные органические соединения. Они могут выживать, причем долго, и это открывает новые возможности для поиска следов жизни», — заявила геолог Эми Уильямс.

Анализ проводился в кратере Гейла — регионе, где миллиарды лет назад могла быть вода.

«Эти вещества могли сохраняться крайне долго, около 3,5 миллиардов лет», — отметила ученый.

При этом исследователи подчеркивают: наличие органики не означает существование жизни, так как такие соединения могут образовываться и без биологических процессов.

Тем не менее находка подтверждает, что Марс мог быть пригоден для жизни, а будущие миссии смогут более точно ответить на этот вопрос.